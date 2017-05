I Liga: Sporting vence Chaves, com ‘hat trick’ de Bas Dost, no encerramento do campeonato

O Sporting recebeu e venceu hoje o Desportivo de Chaves por 4-1, no jogo que encerrou a I Liga de futebol, no qual o holandês Bas Dost marcou três golos.

Num arranque ‘demolidor’, o Sporting chegou aos 2-0 aos 15 minutos, com dois tentos do internacional holandês, e fechou a primeira parte a vencer já por 3-0, depois do golo de Matheus Pereira, aos 30. William, aos 60, ainda reduziu para os flavienses, mas Bas Dost, aos 90+1, anotou o terceiro da sua conta, na conversão de uma grande penalidade, confirmando-se como melhor marcador português, tendo ficado na segunda posição a nível europeu, logo atrás do argentino Messi.

O Sporting encerrou o campeonato na terceira posição com 70 pontos, enquanto o Chaves foi 11.º com 38.