I Liga: Sporting venceu Arouca na estreia de Jorge Leitão

O Sporting venceu hoje em casa do Arouca, por 2-1, em jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num encontro em que esteve a perder, mas conseguiu a reviravolta ainda na primeira parte.

O angolano Mateus deu vantagem ao Arouca, aos nove minutos, mas o argentino Alan Ruiz (34) e o brasileiro Bruno César (36) deram o triunfo aos ‘leões’.

Com o sétimo jogo consecutivo sem vencer, o Sporting segue na terceira posição, com 57 pontos, a oito do líder Benfica, enquanto o Arouca somou a sétima derrota consecutiva e está na 14.ª posição, com 27 pontos, 10 acima da zona de despromoção.

Vitória de Setúbal vence Moreirense

O Vitória de Setúbal interrompeu hoje uma série de sete encontros sem vencer na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Moreirense, por 2-0.

João Amaral, aos quatro minutos, e Edinho, aos 15, marcaram os golos dos sadinos, que passaram a somar 34 pontos e subiram ao 11.º lugar.

Na estreia de Petit no comando técnico, o Moreirense somou o nono encontro seguido sem vitórias – não vence desde a conquista da Taça da Liga – e mantém-se no 16.º lugar, com 21 pontos, quatro acima da zona de despromoção.

Feirense vence Belenenses no Restelo

O Feirense foi hoje ao estádio do Restelo vencer o Belenenses, por 2-1.

A equipa anfitriã inaugurou o marcador aos 17 minutos, por intermédio de Juanto, mas o Feirense repôs a igualdade já no segundo tempo, por Edson Farias, aos 68. Aos 89 minutos, uma grande penalidade convertida por Etebo deu a volta ao marcador e garantiu os três pontos para os visitantes.

Com esta vitória, o Feirense subiu ao nono lugar, agora com 35 pontos, enquanto o Belenenses ‘caiu’ para a 11.ª posição, com 32.