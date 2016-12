Fernando Santos é o melhor selecionador do mundo de 2016

O treinador Fernando Santos, que levou Portugal à conquista do Europeu de futebol de 2016, foi hoje eleito o melhor selecionador do ano pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS).

Fernando Santos, que em setembro de 2014 substituiu Paulo Bento no comando da seleção das ‘quinas’, obteve 199 pontos, superando o sueco Lars Lagerbeck, que lidera a seleção da Islândia, que ocupa a segunda posição, com 71 pontos.

Na terceira posição, com 61 pontos, ficou o alemão Joachim Löw, que foi eleito o melhor selecionador em 2014, ano no qual levou a seleção germânica à conquista do título mundial.

Didier Deschamps, que comandou a seleção francesa derrotada por Portugal na final do Euro2016 (1-0, após prolongamento), terminou na quinta posição, com 52 pontos, atrás do galês Chris Coleman.