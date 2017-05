II Liga: Portimonense campeão, Famalicão salva-se e Viseu cai para o ‘play-off’

Com a subida garantida, o Portimonense teve hoje mais um motivo para celebrar, ao garantir o título de campeão na II Liga de futebol, depois de vencer na visita ao Santa Clara (2-1), na 42.ª e última jornada.

Os algarvios, que tinham conseguido o mais importante há quase um mês, regressam à principal montra do futebol português seis anos depois, num objetivo em que são acompanhados pelo Desportivo das Aves, que hoje entrava em campo também com essa segurança.

Os dois emblemas limitavam-se a ‘correr’ pelo título de campeões na II Liga, com a vitória do Desportivo das Aves frente ao despromovido Fafe (3-0) a não ser suficiente para tirar o título aos algarvios, que também triunfaram.

As contas finais viravam-se sobretudo para decisões na zona de descida, com o Fafe (20.º) a confirmar que se junta a Vizela (19.º), a Freamunde (21.º) e Olhanense (22.º) na descida ao Campeonato de Portugal.

Com o Fafe a perder na Vila das Aves, a equipa desceu uma posição, enquanto o Vizela ainda subiu ao 19.º lugar – com um triunfo na Póvoa de Varzim (3-0) -, mas insuficiente, com a sua descida já pontualmente sentenciada há uma semana.

A grande comemoração coube ao Famalicão, com a equipa a vencer na visita a Barcelos (2-0) e a sair da zona de ‘play-off’ –, em que duas equipas discutirão com Merelinense e Praiense, do Campeonato de Portugal, a permanência/subida.

Os famalicenses saíram da zona de risco, subindo ao 15.º lugar, por troca com o Académico de Viseu, que, ao empatar em casa com o Cova da Piedade (2-2), caiu para a 17.ª posição, que levará ao ‘play-off’.

Os viseenses e o Leixões, hoje derrotado em casa pelo União da Madeira (2-0), serão as equipas no ‘play-off’.

Entre as equipas B, destaque para o Benfica, que na última época esteve até à última a evitar a descida e nesta andou muito perto dos lugares da frente, terminando a competição em quarto lugar, sendo a melhor das formações B em competição.

O Braga B terminou esta II Liga em sétimo, o Guimarães B em 11.º, o FC Porto B – campeão na última temporada – em 12.º e o Sporting B em 14.º.