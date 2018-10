IKEA interessado em abrir loja no Luxemburgo

O gigante sueco do mobiliário e decoração IKEA está interessado em abrir uma loja no Luxemburgo, de acordo com o Luxemburger Wort.

A multinacional anunciou na quarta-feira, em comunicado, a intenção de abrir 19 lojas até 2025, uma das quais no Luxemburgo.

A confirmar-se, esta será a concretização de um projeto antigo. Já há vários anos que a empresa expressou a vontade de se instalar no grão-ducado, um projeto que nunca chegou a ver a luz do dia por falta de autorizações.

Atualmente a loja do grupo mais próxima do grão-ducado fica situada em Sterpenich, Arlon, na Bélgica.

Redação Latina