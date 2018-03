ILNAS contactou 13 mil proprietários de veículos chamados à oficina por defeitos de fabrico

Em apenas quatro meses, perto de 13 mil proprietários de veículos, no Luxemburgo, foram chamados à oficina por defeitos de fabrico.

O Instituto Luxemburguês da Normalização, Acreditação, Segurança e Qualidade dos Produtos e Serviços (ILNAS), uma administração pública sob a tutela do Ministério da Economia coordena desde 15 de dezembro do ano passado, as ações de recolha de carros dos construtores automóveis, no país.

Este serviço do ILNAS permite informar os proprietários do problema, respeitando as exigências legais em matéria de proteção de dados e da vida privada.

Desde da existência do instituto, cerca de 13 mil proprietários receberam uma carta da administração informando que os veículos em causa poderão ter problemas que comprometam a segurança, prejudiquem a saúde pública ou ainda o ambiente.

Cabe depois ao proprietário do veículo levá-lo à oficina. As despesas ligadas à revisão e a eventuais reparações da viatura são, nestes casos, suportadas pelos construtores.

Note-se ainda que o trabalho do ILNAS passa também pela investigação a veículos e equipamentos automóveis vendidos no mercado luxemburguês, em prol da proteção dos consumidores e do ambiente.

