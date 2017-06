O “Finger Spinner” é um brinquedo giratório, que tem inundado as lojas nas últimas semanas, entusiasmando crianças e adultos.

No entanto, já há relatos de incidentes com a manipulação do objeto, no estrangeiro, que levaram o Instituto Luxemburguês da Normalização, Acreditação, Segurança e Qualidade dos Produtos e Serviços (ILNAS) a lembrar os consumidores que não o devem adquirir se ele não tiver a marca de segurança CE.

Para ser comercializado, o “Finger Spinner” deve respeitar as exigências definidas na legislação europeia, sobre a segurança dos brinquedos.

É fundamental verificar se as peças estão todas bem presas, refere Sophie Triolé, responsável pela segurança dos brinquedos do ILNAS.

Não há, para já, qualquer registo de incidentes com o brinquedo no Luxemburgo. Mas os consumidores não o devem adquirir sem se certificarem, previamente, se ele está ou não em conformidade com as regras definidas na legislação europeia.

Fica ainda a recomendação aos adultos para que não deixem crianças, com menos de três anos, manipular o brinquedo.

Redação Latina