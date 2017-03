Se no início do mês, os Imagine Dragons haviam divulgado um novo single do próximo álbum, a banda de Dan Reynolds lança agora o teledisco de ‘Believer’.

O tema faz parte do terceiro álbum de estúdio do grupo, embora ainda sem nome nem data de lançamento, sabe-se que chegará ainda na primeira metade do ano.

Divulgado nas principais plataformas de streaming mundiais, ‘Believer’ contou com realização de Matt Eastin e está recheado de efeitos especiais.

Veja o vídeo de ‘Believe’ a seguir: