Impressionante sangue frio durante assalto

Desta vez o invulgar não é sobre a atuação do assaltante mas sobre o comportamento do assaltado, um funcionário de uma cadeira de restaurantes norte-americana Jimmy John’s.

Na passada sexta-feira (26/04), um restaurante no estado do Kansas, foi assaltado. O criminoso, depois de ter feito um pedido, inicia o assalto retirando uma arma das calças e ordena o funcionário a dar-lhe todo o dinheiro da caixa registadora.

O assaltante, que ainda se encontra a monte, aponta a arma à cabeça do funcionário várias vezes para o intimidar mas a atitude do empregado demonstra um incrível sangue frio, sem receios e com uma calma invulgar, enquanto retira as notas e moedas e ainda oferece a gaveta ao assaltante.

Veja o vídeo gravado por uma câmara de videovigilância: