IMS quer acabar com copos, talheres e palhinhas de plástico nas empresas (C/ÁUDIO)

Copos de plástico, talheres e palhinhas. O Inspiring More Sustainability (IMS) está a ajudar as empresas luxemburguesas a livrarem-se do plástico descartável. Mais de 30 já aderiram ao programa.

O projeto do IMS, a rede de empresas em prol do desenvolvimento sustentável, nasceu na sequência de uma iniciativa europeia. O objetivo é mobilizar as empresas luxemburguesas e eliminar o plástico descartável até 2020, como referiu à Rádio Latina Paula Marques, responsável de comunicação do IMS.

Na prática, as empresas interessadas assinam um documento e, a partir daí, beneficiam de um programa de acompanhamento de dois anos.

Paula Marques sublinha que o plástico é nocivo não só para a natureza, mas também para a saúde humana e comenta o facto de 85% do lixo que encontramos nas praias de todo o mundo ser plástico.

Paula Marques, responsável de comunicação do IMS, em entrevista à Rádio Latina sobre o projeto da estrutura que visa acabar com o uso de plástico descartável nas empresas luxemburgueses. Para participar no programa, as empresas têm de ser aderentes do IMS.

O Inspiring More Sustainability existe há 11 anos no Luxemburgo, contando hoje com 130 sociedades aderentes. O seu papel é promover projetos em áreas como a diversidade no local de trabalho, a mobilidade ou a redução do desperdício alimentar, ajudando as empresas a implementar soluções concretas.

