“É inaceitável que os emigrantes se sintam estrangeiros em Portugal” – Paulo Pisco (CÁUDIO)

O deputado do Partido Socialista (PS), Paulo Pisco, diz que é “inaceitável” que os emigrantes lusos se sintam estrangeiros em Portugal, uma das ideias na origem da moção setorial do parlamentar aprovada no congresso do PS.

Pisco defende, por isso, que os emigrantes, empresas ou investidores portugueses tenham mais apoio na hora de voltar, daí propor a criação do chamado “guia do retorno”.

O deputado explica que a ideia é criar um documento que identifique e condense todos os serviços e procedimentos necessários a quem tenciona regressar, desde informações relacionadas com o emprego, apoios ou questões meramente administrativas, como por exemplo a regularização de viaturas e matrículas.

Paulo Pisco considera que uma ferramenta deste género – que já existe em países como Espanha – dotaria a Administração Pública portuguesa das competências necessárias para acolher da melhor forma os portugueses que regressam à terra natal.

Além do “guia do retorno”, a moção de Paulo Pisco propõe também a redução da imposição de IRS às pensões dos portugueses que regressam a Portugal.

Redação Latina