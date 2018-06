Inaugurada hoje em Lisboa exposição sobre os portugueses do Luxemburgo (C/ÁUDIO)

É inaugurada hoje na Fábrica Braço de Prata, em Lisboa, uma exposição sobre os portugueses do Luxemburgo. “RECRIAR – Portugueses do Luxemburgo” e reúne trabalhos dos fotógrafos Sven Becker, Paulo Lobo, Bruno Oliveira e Jessica Theis. A curadora da mostra é Atena Abrahimia, uma jovem do Luxemburgo a fazer mestrado em Portugal e cujo projeto de investigação está centrado “na vida pública e privada dos portugueses que se instalaram no Luxemburgo na década de 1960”.

A exposição é uma das componentes do projeto de investigação. Os trabalhos de cada fotógrafo exploram aspetos diferentes, desde a última década de emigração à vida dos portugueses em Differdange, passando ainda pelos festejos após a conquista do Euro2016 e pela atividade de um grupo folclórico.

Em declarações à Rádio Latina, desde Lisboa, Atena Abrahimia explicou o que a levou a avançar com o projeto. O facto de ela própria ser oriunda de um contexto de imigração – filha de pais iranianos – foi uma das razões.

Identidade e sentimento de pertença dos portugueses do Luxemburgo são duas das questões abordadas no estudo, que se foca também nos temas retratados pelos fotógrafos.

A reação dos visitantes à exposição “RECRIAR – Portugueses do Luxemburgo” será também integrada na tese de mestrado de Atena Abrahimia. A mostra é inaugurada hoje e fica patente ao público, na capital portuguesa, até ao dia 30 de junho.

