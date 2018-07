Incêndio/Esch: Quase meia centena de pessoas afetadas (C/ÁUDIO)

Não houve feridos, mas quase meia centena de moradores foram afetados pelo incêndio que na segunda-feira consumiu um café-teatro, em Esch-sur-Alzette, alastrando depois a vários edifícios, incluindo dois prédios residenciais.

Das 45 pessoas afetadas, 26 terão recorrido a familiares ou amigos. Dezanove foram realojadas pelo serviço social da autarquia, como referiu esta sexta-feira à Rádio Latina o relações públicas daquela comuna do sul, Luc Schloesser.

Algumas pessoas precisaram de ser realojadas apenas durante a primeira noite, outras só deverão regressar às suas casas na próxima semana. Luc Schloesser fala em vários tipos de danos materiais.

Sobre as origens do fogo, o relações-públicas da autarquia de Esch sublinha que está em curso uma investigação. Sabe-se, para já, que as chamas terão deflagrado no café-teatro Showtime e que o alerta foi dado por trabalhadores da construção, que estavam perto do local.

As chamas, que destruíram o Showtime e danificaram vários imóveis adjacentes, deflagraram na tarde de segunda-feira, mobilizando mais de 80 bombeiros durante cerca de 12 horas. Na manhã seguinte, houve um reacendimento, que os operacionais conseguiram travar pouco depois.

Redação Latina