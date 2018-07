Incêndio em Esch-sur-Alzette: Evitar bairro da gare

Um incêndio de grandes dimensões começou a deflagrar esta tarde, por volta das 15:30 na rua Audun, em Esch-sur-Alzette.

Contactada pela Rádio Latina, fonte da polícia adianta que “não haverá feridos” e que as chamas terão começado no café/teatro Showtime.

A mesma fonte disse ainda que a circulação de comboios está interrompida em Esch, até nova ordem.

No interior da cidade, a rua Audun, o ‘boulevard’ Prince Henri e o ‘boulevard’ Kennedy estão cortados ao trânsito.

Entretanto, as autoridades emitiram um comunicado no qual pedem à população que não se aproxime do local do sinistro – para não atrapalhar o trabalho dos bombeiros – e que mantenha janelas e portas fechadas.

Redação Latina (foto: Administração dos Serviços de Socorro)