Incêndio/Esch: Uma vintena de estudantes desalojados

Cerca de 20 pessoas ficaram desalojadas na sequência do incêndio desta tarde em Esch-sur-Alzette. Trata-se de “uma vintena de estudantes da Universidade do Luxemburgo”, de acordo com a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS).

A mesma fonte revela que os jovens vão ser realojados pela comuna de Esch, acrescentando que não há registo de feridos.

A rua do Canal permanece intransitável. Está cortada ao trânsito até às 20:00 desta segunda-feira.

O alerta foi dado pouco depois das 13:00. As chamas foram extintas três horas depois. Em curso está ainda a operação de rescaldo.

As causas do fogo são ainda desconhecidas. Sabe-se que as chamas deflagraram no telhado de um edifício da rua do Canal e que houve receio de se estenderem a outras habitações, daí as autoridades terem procedido à evacuação dos prédios adjacentes.

Redação Latina (foto: CGDIS)