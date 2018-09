Incêndio na rua do Canal, em Esch. Autoridades pedem para que se evite a zona

Um incêndio deflagrou esta segunda-feira na rua do Canal, em Esch-sur-Alzette. As autoridades estão a pedir à população para que evite o centro da cidade.

De acordo com a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), estão no local vários operacionais a combater as chamas. Aos moradores, aconselha-se que mantenham portas e janelas fechadas devido ao fumo intenso.

Do pouco que se sabe, o fogo terá deflagrado no telhado de um edifício. Para já, não há indicação de feridos.

Redação Latina (Foto: CGDIS/Twitter)