Incêndio/Showtime: “14 anos reduzidos a cinzas” – programadora cultural (C/ÁUDIO)

Encheram as maiores salas de espetáculos em França, mas também já subiram ao palco do Showtime, em Esch-sur-Alzette. Jean-Marie Bigard e Anne Roumanoff são dois dos grandes nomes do humor francês, que passaram pelo café-teatro devorado pelas chamas na semana passada.

Focado na promoção de artistas emergentes, o Showtime tornou-se na última década e meia numa referência do stand-up comedy no Luxemburgo. Há cerca de uma semana foi consumido por um violento incêndio, que alastrou aos edifícios contíguos e afetou dezenas de pessoas.

Charlotte Gomez, programadora cultural do Showtime, não esconde a tristeza por ver o trabalho de 14 anos reduzido a cinzas.

Sobre a dimensão dos prejuízos, as notícias são desoladoras.

Ainda a digerir as consequências da tragédia, Charlotte Gomez diz que o plano é reconstruir o Showtime, algo que poderá demorar vários anos. Para já, resta arregaçar as mangas e procurar um espaço alternativo, porque ‘o espetáculo tem de continuar’. A programadora cultural lembra, por exemplo, que o gerente do espaço, não pode usufruir do subsídio de desemprego.

Charlotte Gomez, programadora cultural do Showtime, o café-teatro devorado pelas chamas, na semana passada. O violento incêndio provocou danos materiais em vários edifícios.

