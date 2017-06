Incêndios: Bandeira portuguesa a meia-haste no edifício comunal de Differdange (C/ÁUDIO)

O imóvel da comuna de Differdange ostenta esta segunda-feira a bandeira portuguesa a meia-haste.

A bandeira portuguesa está lado a lado com as do Luxemburgo e da União Europeia, em homenagem às vítimas dos dramáticos incêndios em Portugal.

A Rádio Latina falou esta tarde com o burgomestre de Differdange, Roberto Traversini, que disse que as “bandeiras vão permanecer a meia-haste até terça-feira”, ou seja, até ao último dos três dias de luto que o Governo português decretou.

O governante local explica que esta foi a forma encontrada para “respeitar” as vítimas dos fogos e os cerca de 10 mil portugueses que residem na comuna de Differdange.

Bandeiras a meia-haste, incluindo a portuguesa, no prédio comunal de Differdange, em homenagem às vítimas dos fogos em Portugal.

Com mais de 25 mil habitantes, entre os quais cerca de 10 mil portugueses, Differdange é a terceira maior comuna do Luxemburgo.

Redação Latina

(Fotos: Roberto Traversini)