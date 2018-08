Indexação dos salários a partir de amanhã

Os salários e pensões vão aumentar 2,5% a partir de amanhã. As novas previsões do Instituto Nacional de Estatística (STATEC), divulgadas hoje, apontam que a inflação é de 1,5% no mês de julho, o que desencadeia a indexação.

Uma informação confirmada esta manhã, pelo ministro da Ecónomia, Étienne Schneider, via a rede social Twitter.

A última vez que os ordenados foram adaptados ao custo de vida foi em janeiro 2017, naquela que foi a primeira indexação salarial desde outubro de 2013, ainda durante o Governo de Jean-Claude Juncker.

Redação Latina