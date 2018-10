Indexação salarial: Funcionários do Consulado não receberam aumentos

É uma notícia avançada na edição de hoje do jornal Contacto. Treze funcionários do Consulado de Portugal no Luxemburgo e meia dúzia da Embaixada não receberam os aumentos salariais de 2017 nem os de agosto deste ano, ao abrigo da indexação.

Quer isto dizer que Portugal está a violar as leis laborais do grão-ducado, arriscando-se a uma multa até 25 mil euros.

De acordo com o semanário, esta não é a primeira vez que os funcionários da representação diplomática portuguesa passam por este tipo de situação. Já em 2013 o jornal denunciou “a violação continuada dos direitos laborais dos trabalhadores do Consulado”.

Perante a situação, a central sindical OGBL considera agora levar o Estado português a tribunal. Eduardo Dias, responsável do Departamento de Imigrantes do sindicato, adiantou ao Contacto, que a OGBL poderá “vir a apresentar um processo em tribunal para fazer sentar o governo português no banco dos réus num tribunal de Trabalho do Luxemburgo”.