Indicador de confiança dos consumidores atinge recorde no mês de março

Os agregados familiares estão mais otimistas. O indicador de confiança dos consumidores, divulgado hoje pelo Banco Central do Luxemburgo (BCL), revela um forte aumento, atingindo um nível recorde. Trata-se do nível mais elevado dos últimos 15 anos.

Segundo os dados do BCL, todas as componentes do indicador evoluíram de forma favorável.

As expectativas dos agregados familiares em relação à situação económica do país evoluíram de forma moderada, ao passo que as preocupações com o desemprego diminuíram fortemente atingindo o nível mais baixo desde janeiro de 2002.

Nota positiva também para as expectativas das famílias quanto à sua situação financeira e à sua capacidade de poupança, que também progrediram consideravelmente.

Redação Latina