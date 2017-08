Indicador de confiança dos consumidores estabiliza em julho

O indicador de confiança dos consumidores estabilizou no mês de julho, segundo os mais recentes dados divulgados pelo Banco Central do Luxemburgo (BCL).

No mês de julho, houve uma melhoria ao nível das expetativas dos agregados quanto à situação económica do Luxemburgo, mas, em contrapartida, cresceram as preocupações face ao desemprego.

O boletim do BCL mostra também que as expetativas das famílias em relação à sua capacidade de poupança recuaram ligeiramente, ao passo que as antecipações face à sua própria situação financeira se mantiveram estáveis.

Redação Latina