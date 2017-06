Indicador de confiança dos consumidores volta a atingir recordes

O indicador de confiança dos consumidores voltou a atingir recordes no mês de maio, segundo o mais recente boletim do Banco Central do Luxemburgo (BCL).

Em maio, as expectativas das famílias em relação à situação económica do país voltaram a evoluir de forma positiva, atingindo níveis históricos. Também as preocupações face ao desemprego caíram para valores recorde.

Por outro lado, as expectativas dos consumidores relativamente à sua própria situação financeira registaram uma deterioração.

Já as perspetivas dos agregados familiares quanto à sua capacidade de poupança permaneceram estáveis.

Redação Latina