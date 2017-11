Indústria aeroespacial domina visita do Grão-Duque ao Japão

O Grão-Duque Henri cumpre hoje o segundo dia da visita de Estado de três dias ao Japão, para reforçar as relações políticas, económicas e culturais, com o gigante nipónico.

O soberano luxemburguês lidera uma vasta delegação de mais de uma centena de pessoas, sobretudo empresários, além da Princesa Alexandra e dos ministros da Economia, Étienne Schneider, dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, e das Finanças, Pierre Gramegna.

Destaque, na agenda desta terça-feira, para a deslocação conjunta do Grão-Duque e da filha com o casal de imperadores nipónicos, a bordo do comboio imperial até Ibaraki, a 60 quilómetros de Tóquio, onde são recebidos pelas autoridades locais e pela população.

Mas o ponto alto da agenda de hoje é a visita da delegação luxemburguesa ao “Tsukuba Space Center”, da Agência de Exploração Aeroespacial, uma indústria em que o Luxemburgo tem apostado cada vez mais, nos últimos anos.