Indústria espacial no Luxemburgo emprega mais de 700 pessoas

Vai de vento em popa. Desde que o Luxemburgo aderiu à Agência Espacial Europeia (ESA), em 2005, o setor espacial não tem parado de crescer, empregando hoje mais de 700 pessoas.

O crescimento deve-se sobretudo à estratégia de desenvolvimento do setor como uma das prioridades do Governo para diversificar a economia nacional.

Segundo dados revelados pelo Ministério da Economia, o setor conta atualmente com cerca de 40 empresas, entre as quais a operadora de satélites SES, e três organizações públicas.

A grande aposta diz respeito ao projeto ‘SpaceResources.lu’, que visa a exploração dos recursos naturais do espaço, como asteroides. Ontem, o Executivo anunciou mais um passo importante rumo à concretização do projeto. Trata-se da implantação em Foetz da empresa britânica Kleos, especializada no fabrico e geolocalização de satélites.

Redação Latina