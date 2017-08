Infeções pelo vírus da sida aumentam em 2016 e atingem novo recorde

O número de novas infeções pelo vírus da sida aumentou em 2016. De acordo com o relatório do Comité de Vigilância da Sida, divulgado hoje, foram identificados 98 novos casos no ano passado. Trata-se do número mais elevado de sempre. Em causa estão 73 homens e 25 mulheres.

As relações sexuais desprotegidas continuam a ser a principal forma de propagação, seguindo-se depois a partilha de seringas entre os utilizadores de drogas por via intravenosa.

O relatório anual do organismo dá conta de um aumento das infeções entre os consumidores de drogas por via intravenosa. Entre janeiro de 2013 e dezembro de 2017, foram identificados 67 novos casos de infeção pelo VIH entre os utilizadores de estupefacientes. O consumo intravenoso de cocaína é um dos principais fatores de risco.

Estimam-se em 1.065 as pessoas que vivem com o VIH no Luxemburgo. O Comité de Vigilância da Sida alerta que cerca de 13% dessas pessoas não sabem que têm o vírus.

Redação Latina