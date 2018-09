Inflação anual do Luxemburgo acima da média da zona euro em agosto

A taxa de inflação anual foi, em agosto, de 2% na zona euro e 2,1% na União Europeia (UE), com os preços a aumentarem, no Luxemburgo, acima de ambas as médias (2,4%), divulgou hoje o Eurostat.

Na zona euro, a taxa de inflação anual aumentou para os 2,0% face aos 1,5% de agosto de 2017, mas recuou na comparação com os 2,1% de julho.

Na UE, a subida dos preços foi de 2,1%, que se compara com os 1,7% do mês homólogo e os 2,2% de julho.

De acordo com o gabinete de estatísticas da UE, as menores taxas anuais registaram-se na Dinamarca (0,8%), na Irlanda e na Grécia (0,9% cada).

As taxas de inflação mais altas foram observadas na Roménia (4,7%), na Bulgária (3,7%), na Estónia (3,5%) e Hungria (3,4%).

No Luxemburgo os preços subiram 1,4% em agosto. Um aumento ditado pelo fim dos saldos de verão, segundo revelou o Instituto Nacional de Estatística (STATEC), no início do mês.

Redação Latina/Lusa