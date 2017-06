Inflação cai para 1,7% em maio

O custo de vida no Luxemburgo aumentou 0,1% em maio, face a abril deste ano.

Esta subida deixa a taxa de inflação homóloga em 1,7%, uma diminuição de duas décimas face à variação registada no mês anterior.

Já o indicador de inflação subjacente – que exclui os produtos alimentares não transformados e os produtos energéticos –, passou de 1,4% para 1,5%.

O que mais impulsionou a subida de preços foram as viagens de avião, que registaram um aumento de 7,2%, entre abril e maio.

Os preços dos produtos petrolíferos caíram 3,6%, no mesmo período. No detalhe, as tarifas do gasóleo de aquecimento recuaram 7,8%, as da gasolina 3,3% e as do gasóleo 4%.

Redação Latina