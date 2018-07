Inflação continua a crescer no Luxemburgo

A taxa mensal da inflação subiu 0,16% em junho, face ao mês anterior, e a taxa anual ficou em 1,4%, apurou o Instituto Nacional de Estatística (STATEC).

Os preços dos produtos petrolíferos tiveram, mais uma vez, um peso significativo nesta subida, já que o preço do ‘ouro negro’ cresceu 1,4%, em apenas um mês. Este cenário traduziu-se em aumentos de 2% na gasolina e de 1,8% no gasóleo. O preço do petróleo subiu 15%, no mês passado, em comparação com junho de 2017.

Entretanto, os preços dos pacotes de viagens turísticas aumentaram 3%, com o aproximar das férias escolares, e também provocaram um grande impacto na subida mensal da taxa de inflação.

No sector alimentar e de bebidas, a queda dos preços dos legumes e da cerveja compensam o aumento dos preços da fruta, do peixe fresco e da carne de aves. Globalmente, na comparação anual, os preços dos bens alimentares aumentaram 2,4%.

