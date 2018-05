“ING Night Marathon Luxembourg” enche de animação a capital este sábado

Cerca de 16 000 atletas marcam presença, este sábado, na maratona do Luxemburgo, que percorre várias ruas da capital do país.

O tiro de partida vai ser dado às 19:00, junto à LuxExpo, em Kirchberg.

Depois de percorrerem os bairros de Kirchberg, Limpertsberg, Belair, Merl, Hollerich, gare e centro, os atletas concluem a prova no local da partida.

Nem todos os participantes correm os 42,195 km da maratona. Também há a meia maratona (21,0975 km) e corridas mais curtas, inferiores a 10 km, para crianças e adultos com menos fôlego.

Quanto ao vencedor da maratona, é muito provável que o primeiro a cortar a meta seja um atleta do Quénia ou da Etiópia, os dois países que têm dominado a competição, nos últimos anos.

O queniano John Kipkorir, segundo na última edição e vencedor em 2015 e 2016, é um dos grandes favoritos da corrida.

No quadro feminino, a principal favorita, Pamela Jemile Kipchoge, também é do Quénia.

Este evento não se limita às corridas no asfalto ou no empedrado. Também é uma festa popular com muita animação, sobretudo nos cafés e bares de algumas ruas e praças, por onde passam os atletas.

Para garantir a segurança de todos – participantes e espectadores -e dar resposta a eventuais acidentes foram mobilizados 180 elementos dos bombeiros, da proteção civil e da cruz vermelha.

Há dois dois postos médicos avançados, um na LuxExpo e outro na Praça Clairefontaine.

A nível de transportes públicos vai haver, naturalmente, inúmeras alterações, com muitas ruas fechadas temporariamente ao trânsito e carreiras de autocarros desviadas para percursos alternativos.

