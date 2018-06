Inglês é a língua estrangeira preferida dos alunos

O inglês ganha cada vez mais espaço ao francês, ao espanhol e ao italiano.

A aprendizagem da língua inglesa, no ensino secundário do Luxemburgo, cresce a olhos vistos.

Em contrapartida, tem diminuído o interesse dos alunos por latim, espanhol, italiano e até francês e alemão, de acordo com o ministro da Educação, Claude Meisch.

O ministro desconhece as razões destas escolhas, mas acrescenta – em resposta a uma pergunta parlamentar do deputado do ADR, Fernand Kartheiser – que o ensino de luxemburguês, alemão e francês continua a ser essencial no sistema escolar do país.

Segundo as mais recentes estatísticas do Ministério da Educação,o número de alunos que escolheu o latim no ensino secundário clássico caiu 1,71% desde 2012, o espanhol baixou 1,61% e o italiano perdeu 0,74% dos alunos. Em contraciclo, a aprendizagem do inglês cresceu 3,18%.

Em relação à aprendizagem do luxemburguês nas escolas, o Ministro da Educação sublinha que o ensino da língua de Dicks é essencial para o Governo e representa um importante fator de comunicação e integração.

Redação Latina