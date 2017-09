Injeções de ácido hialurónico sem reembolso

O ministro da Segurança Social, Romain Schneider, justifica o fim da comparticipação das injeções de ácido hialurónico com o facto de não estar totalmente comprovada a sua eficácia.

O ministro deu esta explicação, em resposta a uma pergunta parlamentar do deputado Marc Lies.

Este tratamento da artrose do joelho deixou de ser comparticipado pela Caixa Nacional de Saúde no dia 1 de outubro de 2016, com base num parecer do Controlo Médico da Segurança Social (CMSS), que considerou que o seu interesse terapêutico não ficou demonstrado de forma inquestionável.

Contudo, este tratamento tinha bastante procura, uma vez que 5 700 beneficiaram dele em 2015.

