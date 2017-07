INL: Mais de 400 cursos de línguas no próximo ano letivo na capital, Mersch e Belval

Serão mais de 400 os cursos de línguas disponíveis no Instituto Nacional de Línguas (INL), a partir do próximo ano letivo, que arranca a 25 de setembro deste ano. Na próxima rentrée, os cursos do INL serão repartidos por Kirchberg, Mersch, Liceu Aline Mayrisch e Belval.

A grande novidade a partir do novo ano letivo diz respeito ao anexo do INL no campus universitário de Belval. A medida, aprovada na semana passada em Conselho de Ministros, foi tomada no seguimento de uma sondagem segundo a qual um número significativo dos alunos do INL é oriundo do sul do país e da região fronteiriça sul.

A criação de um anexo em Belval surge também para responder a um “pedido expresso” da Universidade do Luxemburgo no sentido de dar ao pessoal administrativo, académico e aos estudantes uma oporetunidade de seguirem cursos de línguas no campus universitário.

No anexo de Belval, tal como em Mersch, haverá cursos de alemão, inglês, francês e luxemburguês. Já no Liceu Aline Mayrisch, na cidade do Luxemburgo, são lecionados cursos de alemão, inglês, espanhol, italiano e português. De resto, em Kirchberg, o INL propõe sete línguas: alemão, inglês, chinês, espanhol, francês, italiano e luxemburguês.

As inscrições para o ano letivo 2017/2018 arrancaram esta segunda-feira. O dia de hoje está reservado às reinscrições nas turmas de francês. Entre terça e sexta-feira podem inscrever-se os alunos que já tenham seguido cursos em qualquer um dos idiomas propostos pelo Instituto Nacional de Línguas.

Em relação aos novos alunos, o INL Kirchberg abre as portas de 10 a 12 de julho. Além destas datas, serão organizadas jornadas especiais de inscrição a partir de dia 15 de setembro. Antes de se deslocarem ao INL, os futuros alunos têm de fazer a inscrição no site inl.lu (na secção MyINL), selecionando a língua e o nível que pretendem seguir. Só depois de efetuado o pagamento, é que poderão fazer a marcação. A reunião no INL serve para identificar o nível linguístico mais adequado ao perfil do aluno.



Redação Latina