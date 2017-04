Insatisfeita com publicações Katy Perry partilha foto ‘quente’

De forma a acompanhar os seus quase 63 milhões de seguidores no Instagram, Katy Perry vai publicando fotos e vídeos que, geralmente, geram centenas de milhares de visualizações, likes e comentários.

No passado Dia das Mentiras, 1 de abril, a cantora decidiu partilhar uma fotografia antiga sua com o cabelo despenteado. Em tom de brincadeira, na legenda da imagem escreveu: “Orgulhosa por anunciar a capa do meu próximo álbum”.

Depois, voltou aos ‘posts’ para partilhar o momento em que recebeu uma massagem de rosto.

E parece que à terceira foi de vez. Insatisfeita com as publicações anteriores, que em nada a favoreciam, Perry decidiu ‘virar o jogo’ e presentear os seguidores com uma foto sensual em que exibe as suas curvas.

“Estava a sentir-me insegura depois das minhas últimas publicações”, escreveu na legenda.

Veja as três fotos mais abaixo: