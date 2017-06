Inscriçoes abertas para a cerimónia oficial do 23 de junho na Philharmonie

Foto: visitluxembourg.com

Estão abertas desde esta manhã as inscrições para assistir à cerimónia oficial da Festa Nacional, no dia 23 de junho, marcada para as 10:00, na Philharmonie.

O número de lugares é limitado, pelo que os convites serão atribuídos consoante a ordem de inscrição. Além disso, serão atribuídos apenas dois convites por pessoa.

Os interessados devem ligar para o número de telefone 247-88100 ou enviar um e-mail para 2017NationalFeierdag@mae.etat.lu, indicando o nome, número de segurança social, morada e número de telefone.

Numa nota divulgada à comunicação social, o Serviço de Imprensa do Governo avisa que as inscrições incompletas não serão tidas em conta.

A cerimónia, que assinala o nascimento do grão-duque, contará com a presença da família grã-ducal, deputados, membros do Governo, do Conselho de Estado, do Ministério Público, do conselho comunal da cidade do Luxemburgo e do corpo diplomático no Grão-Ducado.

Redação Latina