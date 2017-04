Inscrições abertas para o Plano Nacional Canícula 2017

Estão abertas as inscrições para o plano nacional de prevenção da canícula.

A medida destina-se a idosos com mais de 75 anos de idade ou a pessoas isoladas, exceto os que beneficiam do seguro-dependência.

O “plano canícula” inclui visitas ao domicílio e prestação de cuidados específicos ao nível da hidratação, nos casos de calor extremo.

As inscrições devem ser feitas antes de 15 de maio. Os formulários estão disponíveis nos sites do Ministério da Saúde (www.sante.lu) e da Cruz Vermelha (www.croix-rouge.lu).

Para mais informações, os interessados podem contactar a central telefónica da Cruz Vermelha (2755 1100) ou a Inspeção Sanitária da Direção da Saúde (247 85650) .

As pessoas com mais de 75 anos, fora da alçada do seguro-dependência, vão receber nos próximos dias uma carta da Direção da Saúde, com o formulário de inscrição e explicações sobre o “plano canícula”.

Redação Latina