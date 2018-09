Inscrições para a feira do emprego da UNI.LU abertas até quinta-feira

Estão abertas até quinta-feira as inscrições para a quinta edição da feira do emprego da Universidade do Luxemburgo (UNI.LU). O período para as inscrições, que devem ser feitas no site unicareers.lu, termina às 16:00 de quinta-feira. O evento tem lugar no dia seguinte, das 10:00 às 17:00, na Luxexpo The Box, em Kirchberg.

A feira do emprego da universidade destina-se quer aos estudantes que estão à procura de estágio ou de um primeiro emprego, quer a trabalhadores com um máximo de cinco anos de experiência profissional.

No certame marcam presença alguns dos principais empregadores do Luxemburgo de sectores como auditoria, contabilidade, informática, engenharia, finanças e transportes.

A feira acolhe este ano cerca de 130 empresas, com 2.500 vagas de emprego. No ano passado, a feira do emprego da universidade deu origem a cerca de mil contratações.

Redação Latina