Inscrições para o Relais pour la Vie abrem na próxima semana com novas regras

As inscrições para a próxima edição do Relais pour la Vie abrem já na próxima quarta-feira (22 de novembro) e, desta vez, há novas regras.

Os interessados em participar na corrida solidária contra o cancro, que se realiza a 24 e 25 de março de 2018, no pavilhão d’Coque, em Kirchberg, vão ter de fazer a inscrição em duas etapas. No dia 22 de novembro, o capitão da equipa tem de fazer o pedido, preenchendo um formulário no site www.relaispourlavie.lu .

Passadas 48 horas, o capitão da formação receberá um e-mail com as instruções para proceder ao pagamento com cartão de crédito (Visa ou Mastercard) ou a informá-lo de que ficou em lista de espera.

As inscrições abrem às 07:00 da próxima quarta-feira, dia 22 de novembro.

Os fundos angariados no Relais pour La Vie servem para apoiar os projetos de prevenção da Fundação Cancro. À semelhança dos anos anteriores, são esperados 10 000 participantes repartidos por 375 equipas, 200 sobreviventes e familiares e 300 voluntários.

Redação Latina