Instituto Nacional de Línguas fechado ao público até 16 de abril

O Instituto Nacional de Línguas (INL) vai estar fechado ao público durante estas férias da Páscoa. O período de encerramento começa hoje e termina no dia 16 de abril, devido à mudança de instalações, de Kirchberg para o Glacis.

A sede do centro de línguas, que sofreu obras de renovação durante os últimos dois anos e meio, começou a receber os primeiros alunos em fevereiro. Durante este período de férias, será transferida a administração. Já os restantes alunos fazem a mudança para a nova sede do INL a 17 de abril, dia em que recomeçam as aulas depois da paragem para as férias da Páscoa.

Concluída esta mudança, o centro de línguas deixa para trás os contentores de Kirchberg e passa a marcar presença no Glacis e também em Belval e nos liceus de Mersch e Alyne Mayrisch.

A nova sede do INL fica situada no número 21 do Boulevard de la Foire, no Glacis, em Limpertsberg, na cidade do Luxemburgo.

Redação Latina