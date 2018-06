Intempéries: 112 recebeu mais de 480 chamadas em apenas uma hora

O número de emergência 112 recebeu 487 telefonemas entre as 15:00 e as 16:00, por causa da chuva intensa que cai um pouco por todo o país. Em apenas duas horas, os serviços de socorro coordenaram 350 intervenções no terreno, sobretudo devido a estradas e caves inundadas.

Para já, as comunas de Differdange, Roeser e Mondercange são as mais afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o Luxemburgo a meio da tarde, colocando o país sob aviso laranja até às 20:00.

A situação está a ter repercussões ao nível do trânsito. A A3, em direção a Dudelange, por exemplo, teve de ser cortada ao trânsito devido à acumulação de água. Segundo os serviços de socorro, não há registo de feridos.

As autoridades apelam à população para que evite as vias inundadas.

Redação Latina