Intempéries adiam partida da segunda etapa do Skoda Tour

A chuva intensa que caiu ao longo das últimas horas obrigou a mexidas na organização da segunda etapa da Volta ao Luxemburgo em bicicleta. A partida, inicialmente agendada para as 13:00 no Parc de la Sûre, em Rosport, foi adiada para as 15:00, em Junglinster.

Numa nota divulgada no site oficial do Skoda Tour, a organização explica que a decisão foi tomada em conjunto com as autoridades e surge “no seguimento das intempéries e por respeito à região e às pessoas afetadas”.

Nesta segunda etapa, o francês Damien Gaudin, que venceu o prólogo na quarta-feira, volta a vestir a camisola amarela, embora tenha sido o compatriota Christophe Laporte a conquistar ontem a primeira tirada da Volta ao Luxemburgo.

A partida será então às 15:00, do chamado “Lënster Lycée”, no número 2 da rua Victor Ferrant, em Junglinster.