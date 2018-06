Intempéries: Empresas registam prejuízos na ordem dos 4,6 milhões de euros

Quatro milhões e seiscentos mil euros. É assim que estão avaliados, para já, os prejuízos das empresas afetadas pelas intempéries do início do mês. Até à data, foi esse o montante declarado pelas cerca de 30 sociedades que contactaram o Ministério da Economia.

O Governo tinha lançado um apelo às empresas atingidas, para que entrassem em contacto com o ministério, de forma a apurar o valor dos prejuízos e avançar com ajudas. As que não o fizeram, ainda vão a tempo.

Hotéis, restaurantes e parques de campismo estão entre os estabelecimentos mais afetados. Em três casos, os danos são superiores a um milhão de euros, segundo as primeiras estimativas.

O ministério adianta que o Executivo já desbloqueou 558.000 euros em prol de seis sociedades.

No final do mês de maio e no início deste mês, o grão-ducado foi atingido por chuvas torrenciais que chegaram a colocar o país sob alerta vermelho. A região do Mullerthal foi uma das mais atingidas. A acumulação de água provocou fortes danos na estrada entre Berdorf e Beaufort, que vai ficar fechada ao trânsito durante pelo menos um ano.

As notícias são mais animadoras no que toca aos trilhos pedestres atingidos, visto que cerca de metade já reabriu ao público. O ministério garante que aqueles que continuam inacessíveis estão devidamente sinalizados.

Redação Latina