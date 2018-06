Intempéries/Mullerthal: Francine Closener fala “em catástrofe natural”

“A região do Mullerthal foi afetada por uma catástrofe natural em plena época turística”. As palavras são da secretária de Estado da Economia, Francine Closener, que promete uma resposta rápida e sem burocracias do Governo para ajudar os proprietários de hotéis e de parques de campismo a fazer face aos prejuízos.

A reação de Closener chegou através de uma publicação no Facebook.

A mesma rede social foi utilizada pelo ministro da Economia, Étienne Schneider, para anunciar que as empresas afetadas pelas intempéries podem entrar em contacto com o seu ministério, de modo a garantir um apoio rápido aos empresários.

Laurant Solazzi (telefone: 247-84168 / telemóvel: 621 203 021 / E-mail: laurent.solazzi@eco.etat.lu ) é a pessoa de contacto no Ministério da Economia para os empregadores que têm os seus estabelecimentos danificados.

Já a ministra da Família, Corinne Cahen, informa os particulares com rendimentos modestos que podem pedir apoio, ligando para o número de telefone 247 86523 ou através do formulário que pode ser descarregado no site do ministério (https://mfamigr.gouvernement.lu/fr/le-ministere/attributions/solidarite/catastrophes-naturelles.html).

Recorde-se que os serviços de socorro tiveram de intervir mais de uma centena de vezes no Mullerthal, na noite de quinta para sexta-feira, devido às chuvas torrenciais que fustigaram aquela região.

Redação Latina (foto: Exército luxemburguês)