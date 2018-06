Intempéries: Rio Alzette subiu dois metros em apenas duas horas

São detalhes divulgados pela Administração da Gestão das Águas, no rescaldo das chuvas torrenciais que provocaram o caos na região do Mullerthal, na semana passada. Em apenas duas horas, a chuva fez com que o caudal do rio Alzette subisse cerca de dois metros.

Ouvido no Parlamento, o diretor-adjunto do organismo adiantou também que caíram entre 50 e 60 litro de água em apenas 60 minutos na região do Mullerthal, Vianden e Echternach.

A reunião na Câmara dos Deputados serviu para informar os parlamentares sobre a situação, daí também estar presente a ministra do Ambiente. Segundo Carole Dieschbourg, ainda não é conhecido o montante exato dos estragos causados pelas inundações. No entanto, a governante ecologista reiterou que o Governo decidiu desbloquear um envelope financeiro de 30 milhões de euros para ajudar os sinistrados.

Os deputados consideram, no entanto, que o Luxemburgo deve ir ainda mais longe, nomeadamente no que diz respeito à luta contra o aquecimento global, que aumenta as probabilidades de ocorrem fenómenos meteorológicos extremos como o que atingiu o Mullerthal na semana passada.

Redação Latina