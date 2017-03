Interdição de fumar vai invadir novos espaços

Há uma reforma da lei anti-tabaco em discussão em sede de comissão parlamentar sobre a proibição de fumar em recintos desportivos frequentados por jovens, com menos de 16 anos, mesmo ao ar livre.

Globalmente, segundo a presidente da Comissão da Saúde, Cécile Hemmen, o objetivo é ir mais longe do que a legislação europeia, na interdição do fumo do tabaco e impô-la também nos veículos particulares, sempre que haja a presença de menores de 12 anos, no seu interior.

As alterações à diretiva europeia vão ser votadas, antes de maio, no Parlamento luxemburguês, depois do parecer do Conselho de Estado.

Redação Latina