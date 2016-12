A interpretação emocionante de ‘Hallelujah’ por uma menina autista de 10 anos

A voz da irlandesa Kaylee Rodgers, com apenas 10 anos, tem encantado milhares de pessoas em todo o mundo depois do vídeo da sua atuação no espetáculo de Natal da escola ter-se tornado viral nas redes sociais.

No vídeo, Kaylee canta “Hallelujah”, de Leonard Cohen, acompanhada pelo coro da escola.

Kaylee Rodgers tem autismo e Transtorno de Défice de Atenção e Hiperatividade, mas o canto tem ajudado na construção da sua autoconfiança.

Para Colin Millar, a diretora da escola Killard House, em Ulster, Reino Unido, o fato de Kaylee ter conseguido cantar em público é um grande passo e mostra a evolução desde que entrou na escola primária.

Difícil é não se emocionar! Ora assista: