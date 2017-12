Inundações e cortes de estradas devido à chuva

Caves inundadas e estradas cortadas ao trânsito é o cenário da tarde desta segunda-feira no grão-ducado, devido à queda de neve que se transformou em chuva e quase não tem dado tréguas desde a tarde de domingo.

A chuva e o vento fortes estão a provocar várias perturbações na circulação rodoviária.

A Administração das Pontes e Estradas (Ponts et Chaussées, na designação oficial em francês) informa que a CR 154, entre Alzingen e Syren, está intransitável.

O Serviço Nacional de Meteorologia (Meteolux) colocou o país sob aviso amarelo, entre as 17:00 e as 23:00, devido, principalmente, ao vento forte com rajadas que podem chegar a 75 quilómetros por hora.

Redação Latina