Inundações: Fenómenos meteorológicos extremos são cada vez mais frequentes – Ministra (C/ÁUDIO)

Fenómenos meteorológicos extremos, como as chuvas torrenciais que atingiram o Luxemburgo recentemente, sempre existiram, mas são cada vez mais frequentes. E é aí que está o problema, segundo a ministra do Ambiente.

Numa entrevista à Rádio Latina, no rescaldo das intempéries que causaram elevados prejuízos em casas e estradas, Carole Dieschbourg chamou a atenção para o facto de o lapso de tempo entre os fenómenos deste tipo estar a tornar-se demasiado curto. Em causa, as alterações climáticas.

Tanto este ano como em 2016, o grão-ducado foi atingido por fortes chuvas nos meses de junho e julho, respetivamente. A ministra lembra que quando acontecem nos meses de verão, as chuvas tendem a ser mais intensas.

A ministra lembra que a temperatura no Luxemburgo subiu um grau nas últimas décadas, segundo as análises feitas por cá. Prova de que o aquecimento global é um problema real.

Carole Dieschbourg, ministra do Ambiente, em entrevista à Rádio Latina, sobre as alterações climáticas e o seu impacto na multiplicação dos fenómenos meteorológicos extremos que voltaram a atingir o Luxemburgo no início do mês.

Redação Latina