Inundações: Governo avança com medidas preventivas (C/ÁUDIO)

O Governo vai elaborar um novo mapa das zonas de risco de inundação, para estar mais bem preparado para fenómenos meteorológicos extremos, como as recentes chuvas torrenciais.

A ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, explicou à Rádio Latina que já está a ser feito um estudo para determinar quais as zonas de risco.

A ideia é complementar os mapas existentes com outros que mostrem de forma mais precisa onde estão outras zonas de risco, não só ao nível dos rios, como também no que toca a pequenos canais e riachos.

Outra das medidas diz respeito a um guia para os projetos de construção em áreas inundáveis. A ministra aponta, por exemplo, para a necessidade de “deixar espaço para a água” e evitar acidentes com gasóleo de aquecimento, que possa ser arrastado pela água, em caso de cheias.

No final do mês de maio e no início deste mês, o grão-ducado foi atingido por chuvas torrenciais que chegaram a colocar o país sob alerta vermelho. A região do Mullerthal foi uma das mais atingidas. A acumulação de água provocou fortes danos na estrada entre Berdorf e Beaufort, que vai ficar fechada ao trânsito durante pelo menos um ano.

Redação Latina (foto: arquivo Rádio Latina)