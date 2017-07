Investigação, Ciência e Inovação trazem Carlos Moedas ao Luxemburgo

Foto: Lusa

Carlos Moedas chega esta quarta-feira ao Luxemburgo, para uma visita de trabalho que abrange dois dias, com agendas distintas.

O Comissário Europeu que tutela a Investigação, a Ciência e a Inovação marca presença, hoje às 18:30, numa receção na embaixada de Portugal no Luxemburgo.

Em relação às instituições luxemburguesas, a visita do único comissário luso da equipa liderada por Jean-Claude Juncker, acontece, esta quinta-feira, a partir das 10:30, com um programa repleto de reuniões com políticos locais.

Os encontros com o Primeiro-ministro, Xavier Bettel, com o Presidente do Parlamento, Mars Di Bartolomeo, e com o Presidente da Comissão Parlamentar da Economia, Franz Fayot, têm um denominador comum: o programa «Horizonte 2020» da União Europeia e a nova lei sobre os subsídios destinados à investigação, ao desenvolvimento e à inovação.

O desempenho do Luxemburgo, em matéria de inovação, também vai ser abordado nestas reuniões.

De referir, ainda, que Carlos Moedas vai discursar numa conferência sobre o «espírito de mobilidade, como vetor da cidadania europeia», no âmbito do 30° aniversário do Programa Erasmus +.

Redação Latina